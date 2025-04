Selvaggi: “Kean si ispirava a Balotelli, è cambiato tanto. Cagliari-Fiorentina sarà una grande partita”

Franco Selvaggi, campione del mondo nel 1982 ex attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola sulla grande stagione di Moise Kean e sulla sfida di mercoledì tra Cagliari e Fiorentina: “Ero capo delegazione della nazionale under 16 e lì ho conosciuto Kean: ho capito subito che era fortissimo, aveva un carattere un po’ particolare, ma è migliorato tanto e ora è uno dei centravanti più forti d’Europa. Sta facendo benissimo e non deve mollare.”

Che consiglio ha dato a Moise quando era in under 16?

“Era un po’ birbantello, gli ho spiegato che il calcio è sacrificio e dedizione, ma era un ragazzino all’epoca. Quando uno è bravo prima o poi salta fuori. Al tempo gli piaceva Balotelli e voleva imitarlo: è straordinario e può ancora fare tanto.”

Che partita sarà quella di domani per Kean contro un marcatore fisico come l’ex viola Mina?

“Moise può sfruttare la sua velocità contro Mina, che però ha un gran fisico. Tifo Cagliari dato il mio trascorso, e ho visto una squadra che ha lottato con chiunque. Sarà una partita dura per entrambe, sicuramente da vedere.”

Recentemente ha fatto visita al Viola Park, come è andata?

“Siamo stati in visita al centro sportivo di Bagno a Ripoli con la nostra scuola calcio, e la Fiorentina prendere Manicone, un ragazzo del 2013 seguito anche da importanti società. Ho visitato tantissimi centri sportivi in tutto il Mondo, ma il Viola Park è il più bello che ho mai visto.”