Notizie Selvaggi Fiorentina

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Selvaggi assicura: "Piccoli tra 5 anni sarà uno dei più forti. Il prezzo? Vale più di 20 milioni"
02 ottobre 2025 17:41
Selvaggi: "Kean si ispirava a Balotelli, è cambiato tanto. Cagliari-Fiorentina sarà una grande partita"
22 aprile 2025 23:49
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