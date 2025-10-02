Selvaggi assicura: "Piccoli tra 5 anni sarà uno dei più forti. Il prezzo? Vale più di 20 milioni"

L'ex Cagliari analizza l'operato in casa Viola e si sofferma sul suo pupillo Roberto Piccoli, classificandolo tra i migliori.

L'ex attaccante del Cagliari Franco Selvaggi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi Supplementari" per parlare di Roberto Piccoli, da lui avuto nelle nazionali giovanili, che stasera debutterà in Europa e della situazione in casa Fiorentina.

Su Piccoli: "Roberto fa della forza la qualità, combatte e fa salire la squadra. Kean è altrettanto forte fisicamente e tecnicamente bravo, possono giocare insieme. Poi un giocatore non si può valutare dopo tre giornate di campionato. Ci sono stati grandi giocatori che all'inizio hanno fatto fatica, anche uno come Platini che i giornali bocciavano. Fuori dal campo è un ragazzo bravissimo, per quanto riguarda l'impegno e la combattività non ha paura di niente, è più di quantità certo, ma ha anche qualità, ha segnato molto. E' uno che suda sempre la maglia ed è un buon giocatore. Se ci soffermiamo sul prezzo, nessuno oggi li vale ma anche il più scarso costa 15 milioni".

Sulla sua valutazione: "Meno di 20 milioni di euro un buon giocatore non costa. E' giovane, ha fatto bene, è reduce dal buon campionato di Cagliari, può avere un futuro roseo. Ma io ho avuto anche Kean che è di valore e insieme li vedo bene".

Sulla coppia Piccoli-Gudmundsson: "Hanno caratteristiche diverse e sono tutti e due bravi, possono far bene, è una coppia che può funzionare".

Sulla situazione attuale: "Molto spesso un allenatore si giudica dai risultati, non ci sono altri argomenti. Ma da simpatizzante della Fiorentina spero bene. Ho anche portato un attaccante questa estate nelle giovanili, sicuramente tra 5-6 anni diventerà uno dei più forti".