Ancora Babacar: “Importante per noi vincere stasera. Pioli mi ha detto di continuare così. L’Europa...”
Nel post gara tra Cagliari e Fiorentina è intervenuto Babacar ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni:“Per noi era importantissimo vincere stasera. Ci abbiamo creduto fino in fondo ed i risulta...
Nel post gara tra Cagliari e Fiorentina è intervenuto Babacar ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni:
“Per noi era importantissimo vincere stasera. Ci abbiamo creduto fino in fondo ed i risultati sono arrivati. L’abbraccio con mister Pioli? Come al solito mi ha detto di continuare così. È complicato non giocare sempre ma devo continuare a lavorare sodo, non sono contento di non esser mai partito dall’inizio ma devo andare avanti rimanendo concentrati. L’Europa League? Dobbiamo pensare partita dopo partita. Non è facile...”