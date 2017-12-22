Ancora Babacar: “Importante per noi vincere stasera. Pioli mi ha detto di continuare così. L’Europa...”

Nel post gara tra Cagliari e Fiorentina è intervenuto Babacar ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni:“Per noi era importantissimo vincere stasera. Ci abbiamo creduto fino in fondo ed i risulta...

A cura di Redazione Labaroviola 22 dicembre 2017 22:59

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar

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