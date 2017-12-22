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Ancora Babacar: “Importante per noi vincere stasera. Pioli mi ha detto di continuare così. L’Europa...”

Nel post gara tra Cagliari e Fiorentina è intervenuto Babacar ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni:“Per noi era importantissimo vincere stasera. Ci abbiamo creduto fino in fondo ed i risulta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2017 22:59
Ancora Babacar: “Importante per noi vincere stasera. Pioli mi ha detto di continuare così. L’Europa...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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Nel post gara tra Cagliari e Fiorentina è intervenuto Babacar ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per noi era importantissimo vincere stasera. Ci abbiamo creduto fino in fondo ed i risultati sono arrivati. L’abbraccio con mister Pioli? Come al solito mi ha detto di continuare così. È complicato non giocare sempre ma devo continuare a lavorare sodo, non sono contento di non esser mai partito dall’inizio ma devo andare avanti rimanendo concentrati. L’Europa League? Dobbiamo pensare partita dopo partita. Non è facile...”

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