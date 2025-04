Fiorentina senza Kean a Cagliari: ecco l’andamento dei viola senza il suo numero 20

Moise Kean non sarà a disposizione della Fiorentina per la sfida contro il Cagliari a causa di motivi personali. L’attaccante ha lasciato il ritiro viola per volare a Parigi, sebbene non vi siano problemi fisici: solo il giorno prima, infatti, si era regolarmente allenato con il gruppo. Una defezione pesante per la squadra di mister Palladino, impegnata alle 18.30 all’Unipol Domus in una gara importante per restare agganciata al treno europeo.

Kean assente in quattro partite (considerando il match di Cagliari, ndr) in questa stagione, con risultati tutto sommato positivi per i viola. Tra questi, la trasferta di Genova vinta 0-1 con gol di Robin Gosens, e il successo interno contro il Lecce (1-0) con Beltran e Zaniolo in attacco. Più complicata, invece, la gara contro il Como, persa in casa per 0-2 con reti di Diao e Nico Paz.

Nel match d’andata contro il Cagliari, Kean non era partito titolare, ma la Fiorentina era comunque riuscita a conquistare i tre punti grazie a un gol di Cataldi. Insomma, nonostante l’assenza del numero 20, la squadra ha dimostrato di saper reagire e trovare soluzioni alternative in attacco.