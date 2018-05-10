Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Valeri, Tonolini e Paganessa gli assistenti
Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali in vista del 37° turno di campionato, nel corso del quale la Fiorentina ospiterà il Cagliari. La partita del "Franchi", che vedrà la squadra...
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 12:54
Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali in vista del 37° turno di campionato, nel corso del quale la Fiorentina ospiterà il Cagliari. La partita del "Franchi", che vedrà la squadra di Stefano Pioli ospitare i sardi impegnati nella lotta per non retrocedere, sarà diretta da Paolo Valeri della sezione di Roma.
Tonolini e Paganessa saranno gli assistenti, Manganiello il quarto uomo mentre la gestione del VAR sarà affiata ad Irrati ed a Dobosz.