Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Valeri, Tonolini e Paganessa gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali in vista del 37° turno di campionato, nel corso del quale la Fiorentina ospiterà il Cagliari. La partita del "Franchi", che vedrà la squadra...

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali in vista del 37° turno di campionato, nel corso del quale la Fiorentina ospiterà il Cagliari. La partita del "Franchi", che vedrà la squadra di Stefano Pioli ospitare i sardi impegnati nella lotta per non retrocedere, sarà diretta da Paolo Valeri della sezione di Roma.

Tonolini e Paganessa saranno gli assistenti, Manganiello il quarto uomo mentre la gestione del VAR sarà affiata ad Irrati ed a Dobosz.