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Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Valeri, Tonolini e Paganessa gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali in vista del 37° turno di campionato, nel corso del quale la Fiorentina ospiterà il Cagliari. La partita del "Franchi", che vedrà la squadra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 12:54
Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Valeri, Tonolini e Paganessa gli assistenti -
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Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali in vista del 37° turno di campionato, nel corso del quale la Fiorentina ospiterà il Cagliari. La partita del "Franchi", che vedrà la squadra di Stefano Pioli ospitare i sardi impegnati nella lotta per non retrocedere, sarà diretta da Paolo Valeri della sezione di Roma.

Tonolini e Paganessa saranno gli assistenti, Manganiello il quarto uomo mentre la gestione del VAR sarà affiata ad Irrati ed a Dobosz.

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