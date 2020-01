Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ha così commentato a Sky Sport la sconfitta in casa della Fiorentina: “Riducendo le cose, se sbagli tutti quei gol dopo diventa difficile fare risultato. La squadra ha giocato bene e fatto le cose provate, senza paura e provandoci con fiducia. Purtroppo usciamo ancora sconfitti. Dispiace, venire qui a Firenze e fare questa partita contro una squadra come la Fiorentina significa che ci vuole qualità, ma ci manca sempre quel pizzico di cattiveria che ci fa perdere. Oggi un pareggio era poco, figurarsi la sconfitta… Bisogna però crederci, sappiamo che il campionato è difficile. Giocando in questa maniera abbiamo le possibilità di uscire da questa situazione, ma bisogna darsi una smossa: non si può giocare così ed uscire con niente in mano”.

Il morale non sarà dei migliori.

“Mi sono anche un po’ arrabbiato. Dispiace… In altre occasioni non meritavamo, ma oggi la squadra si è espressa bene. Con coraggio e personalità, come deve fare una squadra come la nostra. Non abbiamo niente da perdere: più giù dell’ultimo posto…”.

Qualche problema con il gol?

“Se dopo 18 partite sei il peggior attacco delle problematiche ci sono. Lavoriamo per migliorare questa situazione: a numeri siamo la 12^-13^ difesa… In media. L’aspetto che oggi ci ha precluso il risultato è stato questo”.