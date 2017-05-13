Il fiorentino Semplici fa il miracolo, la Spal è promossa ufficialmente in serie A
Il mister di Firenze ed ex Fiorentina porta la squadra dalla serie C alla serie A in due anni. È promozione nonostante la sconfitta contro la Ternana
A cura di Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 17:09
Nonostante la sconfitta a Terni contro la Ternana per due a uno la Spal è ufficialmente promossa in serie A grazie alla sconfitta del Frosinone a Benevento per due a uno con gol della squadra di casa proprio a pochi secondi dal termine della partita. Il tecnico di Firenze Semplici ha così fatto la seconda promozione consecutiva in due anni portando la squadra di Ferrara dalla serie C alla serie A.