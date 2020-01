Gian Piero Gasperini torna a far parlare di se in negativo. Dopo la gara persa contro lo SPAL per 1-2, il tecnico neroazzurro non e’ andato a salutare come da prassi il mister avversario Semplici. Il motivo sarebbe il nervosismo dello stesso tecnico piemontese verso alcune decisioni arbitrali che non gli sono affatto piaciute