Semplici: "In futuro mi piacerebbe allenare la Fiorentina. I Della Valle? Mi sento spesso con loro"

Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'immediato post partita di Fiorentina-Spal: "Ho rivisto tanti amici e mi sento di ringraziare anche il pubblico per l’accoglienza. Sbagliato pa...

A cura di Redazione Labaroviola 15 aprile 2018 15:12

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