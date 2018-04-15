Semplici: "In futuro mi piacerebbe allenare la Fiorentina. I Della Valle? Mi sento spesso con loro"
Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'immediato post partita di Fiorentina-Spal: "Ho rivisto tanti amici e mi sento di ringraziare anche il pubblico per l’accoglienza. Sbagliato pa...
Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'immediato post partita di Fiorentina-Spal: "Ho rivisto tanti amici e mi sento di ringraziare anche il pubblico per l’accoglienza. Sbagliato panchina all’ingresso in campo? Ma no, non scherziamo".
Prosegue proprio sui viola: "A Firenze c’è un allenatore molto bravo, anche se tra tanti anni mi farebbe piacere allenare la Fiorentina è un altro discorso".
E sul loro presidente: "Mi ha fatto molto piacere il saluto con Andrea Della Valle, abbiamo riparlato degli anni passati qua a Firenze. Spesso mi sento con loro ma per parlare di altro, non di Fiorentina".
Conclude con un pensiero personale su Federico Chiesa: "Mi auguro, da tifoso della Fiorentina, che possa restare a lungo. Anche se, per le qualità che ha dimostrato di avere, può sicuramente aspirare ad un top club".