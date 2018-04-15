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Semplici: "In futuro mi piacerebbe allenare la Fiorentina. I Della Valle? Mi sento spesso con loro"

Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'immediato post partita di Fiorentina-Spal: "Ho rivisto tanti amici e mi sento di ringraziare anche il pubblico per l’accoglienza. Sbagliato pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2018 15:12
Semplici: "In futuro mi piacerebbe allenare la Fiorentina. I Della Valle? Mi sento spesso con loro" -
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Leonardo Semplici ha rilasciato alcune dichiarazioni nell'immediato post partita di Fiorentina-Spal: "Ho rivisto tanti amici e mi sento di ringraziare anche il pubblico per l’accoglienza. Sbagliato panchina all’ingresso in campo? Ma no, non scherziamo".

Prosegue proprio sui viola: "A Firenze c’è un allenatore molto bravo, anche se tra tanti anni mi farebbe piacere allenare la Fiorentina è un altro discorso".

E sul loro presidente: "Mi ha fatto molto piacere il saluto con Andrea Della Valle, abbiamo riparlato degli anni passati qua a Firenze. Spesso mi sento con loro ma per parlare di altro, non di Fiorentina".

Conclude con un pensiero personale su Federico Chiesa: "Mi auguro, da tifoso della Fiorentina, che possa restare a lungo. Anche se, per le qualità che ha dimostrato di avere, può sicuramente aspirare ad un top club".

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