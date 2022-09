Semplici: “Confermarsi è un traguardo importante per la Fiorentina. Jovic? Bisogna dargli tempo”

Aspettando l’opportunità giusta Leonardo Semplici osserva la piazza viola, la conosce sotto ogni prospettiva: da tecnico della Primavera, da avversario (con Spal e Cagliari) e da fiorentino. «La scuola toscana è così presente in serie A per il nostro modo d’essere, questo continuo criticare significa volersi migliorare sempre. Adesso Spalletti sta facendo bene ma occhio a parlare di crisi per Allegri, quando recupererà gli assenti ha la rosa adeguata per rientrare in corsa»

Avrà avuto modo di seguire la Fiorentina.

«A inizio stagione avevo già detto che confermarsi era un traguardo importante, so per esperienza che migliorare è difficile, però la Fiorentina ha la qualità per riuscirci. Passare da una salvezza al ritorno in Europa significa aver fatto una grande stagione, bissarla non sarà scontato. In più è una stagione diversa dalle altre, per gli impegni europei, e con le gare ravvicinate la squadra ha un po’ pagato, ma nonostante noi fiorentini si chieda sempre il meglio vedo una buona squadra, che dirà la sua. Anche attraverso il gioco come ha fatto in passato».

Se l’aspettava Kouame in versione prima punta?

«Lo faceva anche a Genova, ma diamo tempo a Jovic. È un attaccante di grande valore, negli ultimi tempi ha giocato meno ma merita fiducia. Le domeniche passano, i tifosi si aspettano i gol e aumentano le pressioni, ma non ne farei un caso se non ha giocato. Evidentemente in questo momento Italiano vede Kouame più pronto. Ha vissuto un ritiro da partente invece è diventata la sorpresa più positiva di questo avvio di stagione».

Però dal serbo è lecito attendersi di più.

«Ci giocai contro in amichevole, quando allenavo la Spal. A quei tempi (era il 2018 e Jovic era all’Eintracht, ndr ) giocava dietro l’attaccante e forse ha un po’ più di difficoltà nell’interpretare il ruolo di prima punta, ma le qualità non si discutono. Non avrà le caratteristiche di Vlahovic ma può stare al centro dell’attacco. Il rigore sbagliato contro la Juventus non ci voleva, ma gli darei ancora tempo». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

