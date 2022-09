Milenkovic lavora ancora a parte, di certo non verrà rischiato. Dodo non ha ancora recuperato

La Fiorentina riprenderà domani la preparazione in vista della delicatissima trasferta sul campo dell’Atalanta e, tutte le attenzioni, saranno concentrate su Nikola Milenkovic. Il centrale serbo, uscito per un infortunio muscolare nella gara del 3 settembre scorso con la Juventus, farà di tutto per esserci anche se gli ultimi segnali non sono stati particolarmente incoraggianti visto che, per tutta la scorsa settimana, si è allenato a parte. Difficile insomma, ma non impossibile, che riesca a recuperare in tempo. Saranno fondamentali i prossimi allenamenti quando, pur con la massima cautela, Nikola proverà a forzare. Di certo non verrà corso alcun rischio perché nessuno, né il giocatore né lo staff, ha voglia di ricadute che ne farebbero ulteriormente slittare il rientro.

Sicura invece, l’assenza di Dodò. L’infortunio al soleo rimediato a Bologna è molto fastidioso e, soprattutto, particolarmente delicato. Per lui insomma, bisognerà aspettare ancora almeno un paio di settimane. E poi Gollini che, così come Milenkovic, non è ancora rientrato in gruppo. Italiano insomma si trova a fare i conti con gli infortunati e inizierà gli allenamenti senza i nazionali. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, MANCINI RILANCIA L’APPELLO: “LA NAZIONALE VA AMATA DI PIÙ. NON ABBIAMO MAI CREATO PROBLEMI A NESSUNO”