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Semplici sulla Gazzetta: "La Fiorentina non lotterà una seconda volta per retrocedere"

Leonardo Semplici, l'allenatore della Spal ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ancora non ho finito il mio lavoro. In estate avrei potuto spiccare il volo perchè avevo ricevuto un’...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2019 12:19
Semplici sulla Gazzetta: "La Fiorentina non lotterà una seconda volta per retrocedere" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
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Leonardo Semplici, l'allenatore della Spal ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ancora non ho finito il mio lavoro. In estate avrei potuto spiccare il volo perchè avevo ricevuto un’offerta importante. Però ho scelto di restare alla Spal ma mi sono iscritto a un corso d’inglese. Voglio parlarlo alla perfezione. Ci sarà un momento in cui dovrò salutare la mia seconda casa e andare altrove. Dobbiamo vincere un altro scudetto cioè conquistare ancora una volta la salvezza. Guardo le partecipanti al prossimo campionato e sospiro. Cagliari, Genoa e Bologna hanno fatto un salto di qualità. La Fiorentina non lotterà una seconda volta per retrocedere".

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