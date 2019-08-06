Semplici sulla Gazzetta: "La Fiorentina non lotterà una seconda volta per retrocedere"

Leonardo Semplici, l'allenatore della Spal ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ancora non ho finito il mio lavoro. In estate avrei potuto spiccare il volo perchè avevo ricevuto un’...

Leonardo Semplici, l'allenatore della Spal ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ancora non ho finito il mio lavoro. In estate avrei potuto spiccare il volo perchè avevo ricevuto un’offerta importante. Però ho scelto di restare alla Spal ma mi sono iscritto a un corso d’inglese. Voglio parlarlo alla perfezione. Ci sarà un momento in cui dovrò salutare la mia seconda casa e andare altrove. Dobbiamo vincere un altro scudetto cioè conquistare ancora una volta la salvezza. Guardo le partecipanti al prossimo campionato e sospiro. Cagliari, Genoa e Bologna hanno fatto un salto di qualità. La Fiorentina non lotterà una seconda volta per retrocedere".