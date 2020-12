Semplici: “La classifica è divisa in più tronconi. La lotta salvezza ha delle sorprese impensabili”

Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal e in precedenza allenatore della primavera Viola, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue parole:

LOTTA SALVEZZA “Il campionato si è diviso in più tronconi: ci sono le squadre principali, quelle che sulla carta lotteranno fino alla fine per i posti più importanti; poi c’è chi si sta confermando come il Sassuolo, che sta dando seguito al lavoro eccezionale fatto con l’allenatore e quella che lo è in assoluto come il Verona, che pur cambiando tanti giocatori sta facendo risultati importantissimi; quindi chi si giocherà le zone di classifica meno importanti e che lotteranno fino alla fine per la salvezza. Ci sono alcune squadre là dentro che in partenza non si pensava potessero esserci”.

CHIESA “Sta giocando come ala sinistra. Quello è il suo ruolo, e nelle corde forse ha anche qualche gol in più. Questo rimane nella sua maturazione”.

