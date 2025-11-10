10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:17

Semplici: “Impensabile vedere la Fiorentina ultima. Solo rimanendo tutti uniti ci si può risollevare”

Redazione

10 Novembre · 21:41

L'ex allenatore della Primavera viola Leonardo Semplici ha commentato la situazione ambientale che esiste attorno alla Fiorentina.

L’ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici ha parlato al termine di un evento sportivo ad Arezzo. Le sue parole sono state riprese da Tuttomercatoweb: “Era impensabile vedere la Fiorentina così dopo l’arrivo di Pioli e un mercato come quello appena fatto. La situazione non è semplice perchè stanno facendo tanta fatica. La voglia della società, dei tifosi e della squadra, tutti uniti, può risollevare la situazione e tornare a lavorare per grandi obbiettivi.”

Sugli altri cambiamenti delle panchine di Serie A: “Credevo che Juve, Atalanta e Fiorentina facessero un altro tipo di campionato: tutte e tre hanno i requisiti per fare molto meglio.”

