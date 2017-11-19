Semplici alla Rai: "Speravamo di vincere, è arrivato invece un buon punto contro una buona Fiorentina..."

Ai microfoni di Radio Rai è ha parlato il tecnico della SPAL Leonardo Semplici dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Diamo continuità alle buone prestazioni, speravamo di portare a casa la vittoria,...

Ai microfoni di Radio Rai è ha parlato il tecnico della SPAL Leonardo Semplici dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Diamo continuità alle buone prestazioni, speravamo di portare a casa la vittoria, è arrivato invece un buon punto contro una buona Fiorentina. Andiamo avanti convinti del nostro futuro. Sicuramente abbiamo cambiato un po’ la mentalità che avevamo a inizio campionato, badiamo più al sodo che a esprimere un gioco piacevole. Credo che questa sia la strada giusta per centrare i nostri traguardi".