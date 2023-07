Semplici non ha dubbi: “La Fiorentina è la piazza ideale per Nzola. Merita un’occasione così”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Leonardo Semplici ha così parlato di M’Bala Nzola, centravanti allenato allo Spezia e accostato alla Fiorentina: “Credo che la piazza ideale per Nzola sarebbe Firenze. C’è un allenatore che lo conosce e lo ha valorizzato, sarebbe uno step ideale per lui, può ulteriormente migliorare e merita un’occasione così a Firenze o in altre squadre. Quest’anno con i 13 gol si è affermato anche in Serie A e sicuramente il fatto di conoscere il mister potrebbe essere un vantaggio sia per lui che per lo stesso Italiano. Credo che Nzola abbia fatto una crescita sotto tutti i punti di vista, anche mentale”.