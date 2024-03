Semplici per l’ultimo saluto Barone: “Il Viola Park figlio delle sue idee. Ripartire non sarà facile”

Leonardo Semplici, ex allenatore anche della Primavera della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal Viola Park, dove è stata allestita la camera ardente per Joe Barone, scomparso nella giornata di ieri:

“Questa è una giornata triste per tutti. Ho avuto il piacere di incontrare Joe in campo ma anche fuori, poco tempo fa. Era una grande persona e un grande dirigente. Penso che per la Fiorentina abbia fatto tantissimo. Anche tutto questo, il Viola Park, è figlio delle sue idee. Aver perso una persona di grande umiltà e di grande valore fa male, è un grande dolore anche per il calcio italiano, non solo per la squadra e la città.Quando c’è un ricordo del genere, con tanti colleghi e tante squadre italiane che hanno voluto esserci oggi, significa che hai lasciato il segno. Ripartire qui non sarà facile. Questa società stava crescendo e si stava affermando anche grazie a lui.

Dalla prima squadra ai più piccoli, era sempre disponibile. In questi anni il suo avvento è stato positivo per tutti, per la squadra e per la società. Vedere il Viola Park, un ambiente così, è incredibile, è la prima volta che vengo e speravo fosse in circostanze diverse, ma questa struttura rimarrà”.

LA LETTERA DI BURDISSO PER BARONE