Non solo Di Francesco, anche il tifoso viola Semplici sarà esonerato dal Cagliari. Ranieri prima scelta

Come riporta Tuttomercatoweb, Leonardo Semplici e un futuro a Cagliari ormai compromesso. Nonostante le smentite di ieri, il presidente Giulini è ormai intenzionato a cambiare allenatore: se non subito, al prossimo passo falso. E sta già valutando soluzioni alternative a un allenatore che nella scorsa stagione è riuscito nell’impresa salvezza, salvo poi essere confermato senza reale convinzione della proprietà.

Chi al posto di Semplici? La prima scelta di Giulini sarebbe Claudio Ranieri, che però chiede garanzie: economiche, ma anche di gestione del gruppo. Giulini, in questa fase di transizione, non è però così certo di impegnarsi con un allenatore così importante e per questo motivo, oggi, Diego Lopez è la soluzione più semplice. Per questioni economiche, perché conosce l’ambiente.

Sui tempi del cambio, comunque, al momento non ci sono certezze. Ed è possibile, ma tutt’altro che scontato, che si vada avanti con Semplici anche per la prossima gara.

