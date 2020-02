La Spal ha deciso di esonerare Leonardo Semplici. L’allenatore dopo la sconfitta casalinga di oggi contro il Sassuolo è ormai alla rottura con la società: si va verso l’esonero proprio in queste ore. Il favorito per prendere il suo posto è Gigi Di Biagio, ex ct dell’Under 21 che è il candidato numero uno per la panchina della Spal.

Di Biagio potrebbe già dirigere l’allenamento di domani in vista del prossimo match di campionato che vedrà la Spal giocare in trasferta sul campo del Lecce sabato alle ore 15.00. La Spal ​è ultima in classifica a 15 punti, a una lunghezza di distanza dal Brescia e 4 dal Genoa. Il Lecce è al momento a 22, la Sampdoria a 23, poi ci sono Udinese e Fiorentina a 25. Dopo il ko interno di oggi, la società ha deciso: via Semplici, c’è Di Biagio in arrivo sulla panchina dei ferraresi.

