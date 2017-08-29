Semplici: "Vogliamo rimanere in Serie A, lavoriamo ogni giorno per questo. Inter? Fortissima, è una delle candidate allo scudetto"

Il tecnico della Spal ed ex Viola Leonardo Semplici ha parlato di quello che è stato l'avvio si stagione dei bianco azzurri e degli impegni da cui sono attesi: "Se vogliamo dar filo da torcere alle sq...

Il tecnico della Spal ed ex Viola Leonardo Semplici ha parlato di quello che è stato l'avvio si stagione dei bianco azzurri e degli impegni da cui sono attesi: "Se vogliamo dar filo da torcere alle squadre di Serie A, dobbiamo lavorare e avere ben salde le nostre convinzioni: per farlo, io e la squadra ogni giorno ci mettiamo in discussione per migliorarci e restare nella categoria. L'Europa League? Siamo orgogliosi di aver riportato la Spal in A, ma dobbiamo essere realisti. Siamo partiti bene, ma si deve rimanere con i piedi per terra e lavorare come sempre, provando a mettere in campo le nostre qualità. Poi, è chiaro che sogniamo di far sempre meglio. Daremo battaglia a tutte le avversarie, indipendentemente da come si chiamino; poi il campo dirà". Poi un passaggio sulla prossima sfida di campionato contro l'Inter: "So quanto è forte l'Inter, con Napoli e Juve è una candidata allo scudetto. Sarà un bell'esame: proveremo a fare la nostra gara. Sappiamo che troveremo difficoltà, ma affronteremo la gara con grande entusiasmo". Le dichiarazioni riportate sopra sono state rilasciate dall'Ansa.