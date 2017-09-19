Montella: ''Contento per Semplici, bel rapporto dai tempi di Firenze. Kalinic? Mi aspettavo questo impatto''

L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, ha parlato anche di Firenze in conferenza stampa pre Spal: "Con Leonardo Semplici ho un rapporto splendido che è iniziato a Firenze dove veniva spesso a veni...

L'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, ha parlato anche di Firenze in conferenza stampa pre Spal: "Con Leonardo Semplici ho un rapporto splendido che è iniziato a Firenze dove veniva spesso a venire agli allenamenti: sono molto contento di ritrovarlo in Serie A. Devo fargli i complimenti, hanno meritato le promozioni. E’ una squadra che gioca con grandissimo ordine e compattezza, è difficile giocarci contro e lo hanno dimostrato. Kalinic? Le sue qualità le conoscevamo tutti, le ha dimostrate domenica non solo in fase realizzativa e mi aspettavo questo impatto".