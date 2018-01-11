Semplici:" Viviani importante per il calcio italiano, per noi incedibile. Chiesa sarà un Top da 65 milioni.."

Alla 93' edizione di Pitti Uomo ha parlato l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina Leonardo Semplici. Queste le sue parole su Chiesa e Viviani

Alla 93' edizione di Pitti Uomo ha parlato l'ex tecnico della Primavera della Fiorentina Leonardo Semplici. Queste le sue parole su Chiesa e Viviani: “Viviani incedibile? Per noi si, è un ragazzo che dopo qualche problema negli anni passati si sta affermando con forza nella SPAL. È un giocatore che ha bisogno di fiducia, noi siamo stati brava dargliela e lui la sta ripagando. Ha ampi margini di miglioramento, è un giocatore che qui ha trovato una realtà giusta. Si è conquistato la nostra fiducia, si sta affermando a livello di personalità e qualità di gioco. Sotto questo punto di vista sta facendo la differenza da noi. Penso che in futuro possa diventare un grande giocatore per il calcio italiano. 65 milioni per Chiesa? Non so se vale tanti soldi, ma è un prospetto davvero ottimo, se non li vale ora sicuramente li varrà dal prossimo anno. Sarà un giocatore top per la Serie A, sia a livello italiano che europeo”.