Semplici: "Sogno la panchina viola? No, penso alla SPAL. Dopo Astori fatto qualcosa di straordinario"

Leonardo Semplici, mister della SPAL, ha parlato a TuttoMercatoWeb della sfida di domani alla Fiorentina:Per lei, fiorentino, è una partita particolare.“È una partita particolare, ma fa parte del mio...

Leonardo Semplici, mister della SPAL, ha parlato a TuttoMercatoWeb della sfida di domani alla Fiorentina:

Per lei, fiorentino, è una partita particolare.

“È una partita particolare, ma fa parte del mio mestiere”.

Quanti messaggi ha ricevuto da Firenze questa settimana?

“Tanti. Ma sono fiorentino, è normale. Vedrò tanti amici. Spero che la mia squadra possa disputare una grande prestazione per portare via dei punti”.

Dica la verità, mister. La sogna la panchina viola per il futuro?

“Il sogno è di arrivare alla salvezza della SPAL. Oggi sono concentrato sulla mia squadra, sono legatissimo a questi colori e a questa società. Oggi vedo solo i miei colori”.

La Fiorentina dalla tragica morte di Astori ha svoltato sul piano dei risultati.

“C’è stata un’unità di intenti da parte di tutti. In questa tragedia si sono uniti e stanno facendo qualcosa di straordinario”.

E la sua SPAL, mister?

“Quando abbiamo subito qualche sconfitta di troppa ci siamo uniti”.

Vi sono mancati i gol di Borriello.

“Purtroppo ha avuto un infortunio, dispiace perché era il nostro acquisto più importante. I ragazzi che hanno giocato hanno cercato di non farlo rimpiangere”.

C’è stato un momento in cui si è sentito a rischio esonero?

“Quando alleni una squadra neopromossa può starci di essere messo in discussione. Ma quando sono uscite quelle voci io e il mio staff siamo rimasti concentrati e abbiamo cercato di dare continuità e forza. Il gruppo ha risposto alle nostre sollecitazioni”.

Chi teme per la salvezza?

“Tutte. Ma guardiamo a casa nostra. E vogliamo dare continuità”.