Semplici: "Commisso ha portato un grande entusiasmo a Firenze. Allenare in futuro la viola? Sarebbe piacevole"

Queste le parole del mister della Spal Semplici sulla Fiorentina rilasciate a Tuttomercatoweb: "Commisso ha riportato grande entusiasmo. Purtroppo si era affievolito questo rapporto che c'è stato in p...

Queste le parole del mister della Spal Semplici sulla Fiorentina rilasciate a Tuttomercatoweb: "Commisso ha riportato grande entusiasmo. Purtroppo si era affievolito questo rapporto che c'è stato in passato con la famiglia Della Valle e mi auguro che possa portare oltre all'entusiasmo degli investimenti importanti e che porti la Fiorentina dove merita. Io sono l'allenatore della SPAL. Poi un giorno sicuramente, come giusto che sia, c'è l'ambizione mia di allenare una squadra più importante. Se sarà la Fiorentina, essendo io di Firenze, sarà una cosa piacevole".