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Di Francesco porterebbe a Firenze Berardi e Duncan, Semplici la sua freccia Lazzari

Rassegna Stampa

Di Francesco porterebbe a Firenze Berardi e Duncan, Semplici la sua freccia Lazzari

Redazione

23 Marzo · 10:07

Aggiornamento: 23 Marzo 2017 · 12:41

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La Fiorentina potrebbe ristringere a breve il numero dei candidati alla panchina del futuro (due, ovvero Di Francesco e Semplici), ci sono giocatori che potrebbero essere indicati con decisione alla società come rinforzi indispensabili. Già dalle prime indiscrezioni, lontane ormai qualche settimana, si è voluto accostare il nome di Di Francesco a quello di Domenico Berardi, attaccante degli emiliani sicuramente sul mercato che potrebbe così seguire a Firenze il suo allenatore attuale.

Ma c’è un altro punto di forza del Sassuolo a firma Di Francesco che potrebbe rivelarsi un ottimo investimento per la squada. Si tratta di Alfred Duncan, mezz’ala sinistra e quindi elemento essenziale per completare l’asse mediana che la Fiorentina andrebbe a realizzare con l’arrivo del nuovo allenatore. Un fedelissimo, insomma, sia come uomo spogliatoio sia a livello tattico. E il Sassuolo potrebbe non opporsi al suo addio davanti all’offerta giusta.

Uno dei punti di forza negli undici della Spal di Leonardo Semplici è Manuel Lazzari. Esterno di centrocampo puro e a tutta fascia (soprannominato la Freccia). Il giocatore (classe 1993) seguirebbe più che volentieri Semplici nell’avventura fiorentina e per la Spal la sua cessione rappresenterebbe senza dubbio un bel colpo (in positivo) sul bilancio del prossimo anno.
La Nazione

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