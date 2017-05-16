Semplici: "Allenare la Fiorentina il mio sogno nel cassetto. È la squadra che tifo fin da bambino"
Ora penso solo alla Spal e a questi colori. Ma nel futuro è normale ci sia questa aspirazione.." così Leonardo Semplici
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2017 02:39
Leonardo Semplici, artefice della doppia promozione della Spal dalla serie C alla serie A è stato intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb, queste le sue parole sulla squadra gigliata:
"Allenare la Fiorentina il suo sogno nel cassetto? Voglio continuare a migliorarmi. Mi auguro che un giorno ci possa essere la possibilità di lavorare in una società più importante. Se poi fosse la Fiorentina beh, è la squadra che tifo da bambino. Ma oggi devo pensare ai miei colori, quelli della Spal".