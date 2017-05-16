Semplici: "Allenare la Fiorentina il mio sogno nel cassetto. È la squadra che tifo fin da bambino"

Ora penso solo alla Spal e a questi colori. Ma nel futuro è normale ci sia questa aspirazione.." così Leonardo Semplici

A cura di Redazione Labaroviola 16 maggio 2017 02:39

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