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Tuttosport: Semplici chiama Babacar alla SPAL

Non solo Bonazzoli, la SPAL vuole un altro attaccante: Babacar, Pavoletti e Djordjevic i principali obiettivi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2017 12:13
Tuttosport: Semplici chiama Babacar alla SPAL - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La SPAL è pronta ad annunciare l'arrivo di Federico Bonazzoli. L'attaccante rinnoverà con la Sampdoria e poi si trasferirà a Ferrara, ma la squadra di Semplici continua a sondare il mercato alla ricerca di un'altra punta. Occhio a Pavoletti e Djordjevic, ma semplici sogna ancora Khouma Babacar della Fiorentina: i viola però stanno facendo muro e non sembrano intenzionati a privarsi anche del senegalese.

Fonte: Tuttosport

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