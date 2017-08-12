Tuttosport: Semplici chiama Babacar alla SPAL

Non solo Bonazzoli, la SPAL vuole un altro attaccante: Babacar, Pavoletti e Djordjevic i principali obiettivi

La SPAL è pronta ad annunciare l'arrivo di Federico Bonazzoli. L'attaccante rinnoverà con la Sampdoria e poi si trasferirà a Ferrara, ma la squadra di Semplici continua a sondare il mercato alla ricerca di un'altra punta. Occhio a Pavoletti e Djordjevic, ma semplici sogna ancora Khouma Babacar della Fiorentina: i viola però stanno facendo muro e non sembrano intenzionati a privarsi anche del senegalese.

Fonte: Tuttosport