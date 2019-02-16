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Le scelte dei convocati di Semplici per la sfida con i viola. Non c'è lo squalificato Missiroli

I giocatori convocati della Spal per la gara con la Fiorentina nello stadio Paolo Mazza sono i seguenti:Portieri: Viviano, Gomis, Poluzzi.Difensori: Lazzari,Vicari, Cionek, Bonifazi, Simic, Felipe, Re...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2019 19:36
Le scelte dei convocati di Semplici per la sfida con i viola. Non c'è lo squalificato Missiroli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Semplici
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I giocatori convocati della Spal per la gara con la Fiorentina nello stadio Paolo Mazza sono i seguenti:

Portieri: Viviano, Gomis, Poluzzi.

Difensori: Lazzari,Vicari, Cionek, Bonifazi, Simic, Felipe, Regini.

Centrocampisti: Murgia, Valdifiori, Kurtic, Costa, Dickmann, Fares, Schiattarella, Valoti.

Attaccanti: Antenucci, Petagna, Paloschi, Floccari, Spina.

E' assente il centrocampista Missiroli per la squalifica ricevuta.

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