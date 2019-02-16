Le scelte dei convocati di Semplici per la sfida con i viola. Non c'è lo squalificato Missiroli
I giocatori convocati della Spal per la gara con la Fiorentina nello stadio Paolo Mazza sono i seguenti:Portieri: Viviano, Gomis, Poluzzi.Difensori: Lazzari,Vicari, Cionek, Bonifazi, Simic, Felipe, Re...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2019 19:36
I giocatori convocati della Spal per la gara con la Fiorentina nello stadio Paolo Mazza sono i seguenti:
Portieri: Viviano, Gomis, Poluzzi.
Difensori: Lazzari,Vicari, Cionek, Bonifazi, Simic, Felipe, Regini.
Centrocampisti: Murgia, Valdifiori, Kurtic, Costa, Dickmann, Fares, Schiattarella, Valoti.
Attaccanti: Antenucci, Petagna, Paloschi, Floccari, Spina.
E' assente il centrocampista Missiroli per la squalifica ricevuta.