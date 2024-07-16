Semplici: "Kean a Firenze avrà modo di diventare importante per la squadra, è perfetto per la Fiorentina"

L'ex tecnico della Primavera della Fiorentina ha commentato l'arrivo dell'attaccante cresciuto in bianconero

L'ex tecnico della Primavera viola Leonardo Semplici ha parlato a Europacalcio.it delle vicende legate alla Fiorentina ed in particolare di Kean: "Invece di vedere da quanto non segna Kean, bisognerebbe guardare quante partite ha fatto. Io credo che sia un giocatore perfetto per la Fiorentina perché c'è la rosa ideale per lui, si potrà esprimere come sa. Kean a Firenze avrà modo di diventare importante perché sarà al centro del progetto e avrà la fiducia di tutti. Ha mostrato le sue qualità a sprazzi, in viola lo farà sempre."

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