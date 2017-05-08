Patron SPAL: "Semplici tecnico da A, resterà qui"

Con la promozione in Serie A virtualmente conquistata, la SPAL comincia a pensare alla stagione che verrà nel campionato principe del nostro calcio. Il presidente del sodalizio ferrarese Francesco Col...

Con la promozione in Serie A virtualmente conquistata, la SPAL comincia a pensare alla stagione che verrà nel campionato principe del nostro calcio. Il presidente del sodalizio ferrarese Francesco Colombarini, ha voluto spazzare via ogni dubbio sulla permanenza di Leonardo Semplici sulla panchina romagnola, parlando così in conferenza stampa: "Semplici resta qui. Abbiamo l'accordo su tutto, con lui e col suo staff. E' un allenatore da Serie A e, sebbene questa non sia già matematica, l'appuntamento è stato soltanto rimandato. Meritiamo questo traguardo, lo meritano la squadra e Semplici stesso". Vengono quindi definitivamente messe a tacere le voci che volevano l'ex allenatore della primavera viola nuovamente a Firenze, in veste però, di tecnico della prima squadra.