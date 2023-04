Semplici: “Shomurodov ha chiesto scusa a tutti, avremmo vinto ma non lo avremmo meritato”

Leonardo Semplici ha parlato in sala stampa alla fine della partita contro la Fiorentina, queste le parole dell’allenatore dello Spezia:

“Strappato un punto ad una squadra di valore, oggi la Fiorentina giocava per la storia, se oggi avessero vinto sarebbero entrati nella storia per le 10 vittoria consecutive. Alla fine abbiamo avuto un’occasione clamorosa, per quanto si era visto in campo sarebbe stato troppo ma il calcio è fatto di episodi e ci avrebbe dato 3 punti che per noi sarebbero stati importanti

A fine partita Shomurodov ha chiesto scusa a tutti ma non doveva farlo. Domenica ha fatto gol mentre oggi non ci è riuscito. Ho cercato di tirare su il suo morale alla fine della partita, deve essere sereno e convinto delle sue qualità. Io dormirò sereno, abbiamo strappato un punto a Firenze e non era facile

Dragowski e Zurkowski sono stati tra i migliori in campo, io ho trovato un gruppo veramente straordinario e questo si percepisce anche durante la partita. Oggi avevamo davanti un avversario di valore, questo percorso che stiamo facendo

Oltre al mio percorso di 3 anni alla Fiorentina fatto con ragazzi che poi in tanti sono arrivati in nazionale, è stato un periodo che mi è servito anche nella mia carriera. Sono molto contento di quello che sta facendo la società viola con la scelta di puntare sui ragazzi e sulla loro crescita che sta dando dei grandi risultati