Semplici fiducioso: “La Fiorentina ha i mezzi per fare un campionato all’altezza di società e piazza”

L’allenatore Leonardo Semplici si è espresso sul momento difficile della Fiorentina di Stefano Pioli, approfondendo alcuni temi

L’ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Leonardo Semplici, ha parlato a Lady Radio del momento della squadra di Pioli: “Credo sia tutto rimediabile e che la Fiorentina abbia i mezzi per mettere le cose a posto per fare un campionato adeguato alle aspettative di società e piazza”.

Su Kean: “Credo possa giocare anche con Piccoli, e l’investimento per Piccoli va in questa direzione. Penso possa giocare anche con Gudmundsson, quindi la Fiorentina ha varie armi a disposizione, ma bisogna cercare il giusto modulo per farli rendere al meglio”.

Sul modulo: “Mi sembra che l’idea fosse di giocare 352, anche per l’acquisto di Piccoli. Magari Pioli si rende conto che ci possano essere caratteristiche diverse in difesa e attacco. Credo che Pioli abbia l’esperienza giusta per trovare un sistema di gioco definitivo”.

Sul numero dei centrocampisti: “Io sono per giocare con tre centrocampisti, perché quello è il reparto dove si decide la partita, ma questa è la mia idea, e ogni allenatore ha la propria. Il centrocampo è la forza della squadra. Un centrocampista in più ti può dare sia equilibrio che la possibilità di comandare il gioco”.

Sull’importanza dei moduli nel calcio di oggi: “Sì va sui principi di gioco e sul posizionamento in base alla palla, quindi il modulo non è così importante. Ci sono tante situazione e idee oggi, il calcio sta cambiando”.

Su Fagioli: “Credo che con Nicolussi Caviglia gli equilibri siano un po’ cambiati, e Fagioli può spostarsi anche mezz’ala. Coi cinque cambi, avendo molte alternative, si può cambiare la partita”.