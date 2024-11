Semplici: “Fiorentina e Lazio mi hanno sorpreso. I Viola hanno cambiato marcia e la classifica sorride”

Nel corso dell’intervista rilasciata ai taccuini di TMW, Leonardo Semplici si è soffermato sul Milan e non solo:

“Non ha continuità, dovuta probabilmente anche al cambio di allenatore. Fonseca ha bisogno di tempo, non è nemmeno una situazione facile quella che stanno attraversando la società e la squadra, il gruppo non sembra così unito, malgrado la vittoria al Bernabeu sia un segnale importante. Contro il Cagliari ci si attendeva un altro risultato, la prestazione è stata sottotono, ma può rientrare in corsa per qualcosa di importante”.

Chi sono le squadre che più l’hanno sorpresa in questo avvio?

“La Fiorentina e la Lazio sono le sorprese più belle. I biancocelesti dopo le cessioni importanti si sono dimostrati all’altezza, faccio i complimenti a Baroni per il lavoro eccellente che sta svolgendo. La Fiorentina era partita in una situazione particolare di non troppa fiducia, ma può accadere quando si cambia un allenatore… Con i rientri dei calciatori infortunati i viola hanno cambiato marcia e stile di gioco, così la classifica gli sorride”.

