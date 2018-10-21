Semplici: "La Roma non è quella dell'anno scorso, Lazzari il prossimo anno potrebbe spiccare il volo"

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato a Radio Radio, queste le sue parole: “Quella di ieri è una vittoria storica, è stato emozionante vincere contro la Roma nel suo stadio, ci dà autos...

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato a Radio Radio, queste le sue parole: “Quella di ieri è una vittoria storica, è stato emozionante vincere contro la Roma nel suo stadio, ci dà autostima per quello che rimane il nostro obiettivo. La convocazione di Lazzari con l'Italia gli ha dato grande consapevolezza delle sue qualità, l'anno prossimo magari spiccherà il volo in sedi più importanti della SPAL. È una bella cosa per il nostro club. La Roma non è la squadra dell'anno scorso ma ha sempre grande valore”