Campolo: "Pioli era allenatore già quando giocava. Semplici? Servono coraggio e fiducia nei giovani"

Bangu sta facendo bene ma prima di tornare a Firenze dovrebbe fare un pò di esperienza anche in Serie B

Sergio Campolo, in viola tra il 1993 ed il 1995 ed attualmente responsabile del settore giovanile della Reggina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "A Firenze arrivai nell'anno della ricostruzione. Conservo amici e bellissimi ricordi".

Prosegue commentando la maturazione di un giocane talento viola in prestito proprio alla Reggina: "Bangu? Ora è un po' in difficoltà a livello fisico, ma è sempre stato titolare. Sta disputando un grandissimo campionato, ma prima del ritorno definitivo a Firenze avrebbe bisogno di giocare anche in B".

Spende alcune parole anche sulla scelta del futuro allenatore della Fiorentina: "Pioli? Anche quando giocava era già allenatore. A Pistoia volevo cedergli la fascia ma, molto umilmente, rifiutò, nonostante avesse più esperienza di me. Lui o Di Francesco sarebbero scelte giuste, anche se mi sbilancerei più su Pioli".

"Semplici? Potrebbe essere l'uomo giusto se si avesse coraggio, specialmente con i giovani. Lo segnalai qualche anno fa alla Reggina, assieme a Bangu".