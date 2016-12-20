Gazzetta: ADV tiene Sousa fino a giugno, poi 4 nomi per sostituirlo
Il feeling tra Sousa e la Fiorentina è ai minimi storici, ma l'idea della famiglia Della Valle è quella di continuare con il mister lusitano fino al termine della stagione, per poi sostituirlo. E' qua...
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2016 10:46
Il feeling tra Sousa e la Fiorentina è ai minimi storici, ma l'idea della famiglia Della Valle è quella di continuare con il mister lusitano fino al termine della stagione, per poi sostituirlo. E' quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, che fa anche 4 nomi per la sua successione: Marco Giampaolo, Eusebio Di Francesco, Walter Mazzarri ed il made in Florence Leonardo Semplici, protagonista assoluto con la Spal in B.