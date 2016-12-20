Gazzetta: ADV tiene Sousa fino a giugno, poi 4 nomi per sostituirlo

Il feeling tra Sousa e la Fiorentina è ai minimi storici, ma l'idea della famiglia Della Valle è quella di continuare con il mister lusitano fino al termine della stagione, per poi sostituirlo. E' qua...

A cura di Redazione Labaroviola 20 dicembre 2016 10:46

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