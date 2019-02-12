Squalificati ventitreesima, mister Semplici senza Missiroli contro la Fiorentina. La lista dei cinque fermati..
La Lega Calcio ha ufficializzato la lista dei calciatori squalificati. In vista della gara di domenica al "Mazza", il match fra Spal e Fiorentina vedrà assente Missiroli fra i padroni di casa.Sono cin...
A cura di Redazione Labaroviola
12 febbraio 2019 20:28
La Lega Calcio ha ufficializzato la lista dei calciatori squalificati. In vista della gara di domenica al "Mazza", il match fra Spal e Fiorentina vedrà assente Missiroli fra i padroni di casa.
Sono cinque i calciatori che non potranno prendere parte alla 24esima giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo ha comunicato che Sebastien De Maio(Udinese), Riccardo Gagliolo (Parma), Alex Sandro (Juventus), Simone Missiroli (SPAL) e Rodrigo Palacio(Bologna) sono squalificati per una giornata.
Fonte: Legaseriea.it