Notizie Spal Fiorentina Fiorentina

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Amoruso: "Pairetto ha preso la decisione giusta sul rigore. Il presidente Mattioli, se la prenda piuttosto.."

18 febbraio 2019 22:16

Cognigni difende Chiesa: "Il Pres. Mattioli non si permetta queste accuse. Federico ragazzo serio e.."

17 febbraio 2019 18:35

Semplici: "Firenze è la mia casa. Domani dovremo essere aggressivi. Ai viola non dovremo permettere.."

16 febbraio 2019 15:45

CdS Stadio, la Fiorentina di Pioli vicino alla “quota cento”. Il dettaglio

16 febbraio 2019 10:02

Viviano su Semplici: "Bello avere un mister concittadino. Ogni tanto capisco solo io una sua battuta.."

15 febbraio 2019 22:35

Antognoni: "Chiesa merita la fascia al braccio. Sul campo incarna i valori di un vero fiorentino.."

13 febbraio 2019 22:29

Squalificati ventitreesima, mister Semplici senza Missiroli contro la Fiorentina. La lista dei cinque fermati..

12 febbraio 2019 20:28

Probabile formazione: davanti con Chiesa e Simeone, ma ci sono due possibili sorprese...

19 novembre 2017 10:17

Infortunati: la situazione. Badelj non ce la fa, Chiesa e Laurini sì. Thereau ancora in dubbio...

17 novembre 2017 08:56

La sosta porta bene alla Fiorentina: Thereau, Saponara e Laurini a disposizione per domenica...

14 novembre 2017 08:43

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