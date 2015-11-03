Notizie Spal Fiorentina Fiorentina

Amoruso: "Pairetto ha preso la decisione giusta sul rigore. Il presidente Mattioli, se la prenda piuttosto.."
18 febbraio 2019 22:16
Cognigni difende Chiesa: "Il Pres. Mattioli non si permetta queste accuse. Federico ragazzo serio e.."
17 febbraio 2019 18:35
Semplici: "Firenze è la mia casa. Domani dovremo essere aggressivi. Ai viola non dovremo permettere.."
16 febbraio 2019 15:45
CdS Stadio, la Fiorentina di Pioli vicino alla “quota cento”. Il dettaglio
16 febbraio 2019 10:02
Viviano su Semplici: "Bello avere un mister concittadino. Ogni tanto capisco solo io una sua battuta.."
15 febbraio 2019 22:35
Antognoni: "Chiesa merita la fascia al braccio. Sul campo incarna i valori di un vero fiorentino.."
13 febbraio 2019 22:29
Squalificati ventitreesima, mister Semplici senza Missiroli contro la Fiorentina. La lista dei cinque fermati..
12 febbraio 2019 20:28
Probabile formazione: davanti con Chiesa e Simeone, ma ci sono due possibili sorprese...
19 novembre 2017 10:17
Infortunati: la situazione. Badelj non ce la fa, Chiesa e Laurini sì. Thereau ancora in dubbio...
17 novembre 2017 08:56
La sosta porta bene alla Fiorentina: Thereau, Saponara e Laurini a disposizione per domenica...
14 novembre 2017 08:43
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