Labaro Viola

CdS Stadio, la Fiorentina di Pioli vicino alla “quota cento”. Il dettaglio

Curiosa ricorrenza quella riportata da Il Corriere Dello Sport - Stadio, ovvero che in occasione dellla partita tra Spal e Fiorentina,  oltre alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo in tra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2019 10:02
CdS Stadio, la Fiorentina di Pioli vicino alla “quota cento”. Il dettaglio -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Pioli
Spal Fiorentina
Condividi

Curiosa ricorrenza quella riportata da Il Corriere Dello Sport - Stadio, ovvero che in occasione dellla partita tra Spal e Fiorentina,  oltre alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo in trasferta (CLICCA  QUI)

La squadra potrebbe realizzare il gol numero 100 nell’era Pioli 57 le reti realizzate nella passata stagione e 42 dall’inizio di questa ed ovviamente in corsa. Chi sarà il realizzatore? Ai posteri, l’ardua sentenza.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok