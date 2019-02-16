CdS Stadio, la Fiorentina di Pioli vicino alla “quota cento”. Il dettaglio
Curiosa ricorrenza quella riportata da Il Corriere Dello Sport - Stadio, ovvero che in occasione dellla partita tra Spal e Fiorentina, oltre alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo in tra...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2019 10:02
Curiosa ricorrenza quella riportata da Il Corriere Dello Sport - Stadio, ovvero che in occasione dellla partita tra Spal e Fiorentina, oltre alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo in trasferta (CLICCA QUI)
La squadra potrebbe realizzare il gol numero 100 nell’era Pioli 57 le reti realizzate nella passata stagione e 42 dall’inizio di questa ed ovviamente in corsa. Chi sarà il realizzatore? Ai posteri, l’ardua sentenza.