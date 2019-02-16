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Tuttosport, Fiorentina a Ferrara a caccia “della decima” la squadra infatti...

Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina in trasferta viene da nove risultati utili consecutivi e dunque con la Spal in quel di Ferrara, tenterà di raggiungere la cifra tonda:...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2019 09:45
Tuttosport, Fiorentina a Ferrara a caccia “della decima” la squadra infatti... - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina in trasferta viene da nove risultati utili consecutivi e dunque con la Spal in quel di Ferrara, tenterà di raggiungere la cifra tonda: dieci. L’ultima sconfitta lontano dal Franchi risale al 7 Ottobre 2018 quando all’Olimpico venne battuta per 1-0 dalla Lazio di Inzaghi.

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