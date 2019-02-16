Tuttosport, Fiorentina a Ferrara a caccia “della decima” la squadra infatti...
Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina in trasferta viene da nove risultati utili consecutivi e dunque con la Spal in quel di Ferrara, tenterà di raggiungere la cifra tonda:...
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2019 09:45
Come riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina in trasferta viene da nove risultati utili consecutivi e dunque con la Spal in quel di Ferrara, tenterà di raggiungere la cifra tonda: dieci. L’ultima sconfitta lontano dal Franchi risale al 7 Ottobre 2018 quando all’Olimpico venne battuta per 1-0 dalla Lazio di Inzaghi.