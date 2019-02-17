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Cognigni difende Chiesa: "Il Pres. Mattioli non si permetta queste accuse. Federico ragazzo serio e.."

Questa la nota ufficiale apparsa sul media ufficiale viola, nelle quali il presidente esecutivo viola  Mario Cognigni risponde alle critiche rivolte dal presidente della SPAL Walter Mattioli a Federic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 18:35
Cognigni difende Chiesa: "Il Pres. Mattioli non si permetta queste accuse. Federico ragazzo serio e.." -
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Questa la nota ufficiale apparsa sul media ufficiale viola, nelle quali il presidente esecutivo viola  Mario Cognigni risponde alle critiche rivolte dal presidente della SPAL Walter Mattioli a Federico Chiesa: "Ritengo le parole rilasciate dal presidente della SPAL, un uomo equilibrato ed onesto, che conosco personalmente molto bene e che probabilmente sono state dettate dalla concitazione data dagli eventi finali della gara, completamente inopportune e lesive della reputazione di uldel nostro atleta. Nessuno dovrebbe permettersi di esprimere tali giudizi sui nostri calciatori, in particolare su Federico Chiesa che è un professionista esemplare e che, per le sue caratteristiche e tipologia di gioco, nel corso delle partite subisce numerosi falli, a volte anche molto duri. Federico è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano, un ragazzo serio e capace e non accettiamo che gli vengano affibbiati atteggiamenti che non fanno parte della sua persona e dei suoi comportamenti sul campo".

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