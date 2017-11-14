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La sosta porta bene alla Fiorentina: Thereau, Saponara e Laurini a disposizione per domenica...

Sosta salutare per la Fiorentina, riporta La Nazione che in questa pausa ha potuto ricaricare le pile, riordinare le idee e recuperare gli infortunati. Riccardo Saponara, Thereau e Laurini, saranno in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2017 08:43
La sosta porta bene alla Fiorentina: Thereau, Saponara e Laurini a disposizione per domenica... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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Sosta salutare per la Fiorentina, riporta La Nazione che in questa pausa ha potuto ricaricare le pile, riordinare le idee e recuperare gli infortunati. Riccardo Saponara, Thereau e Laurini, saranno infatti a disposizione di Pioli per domenica, e grazie alla sosta hanno potuto non solo risolvere il problema fisico accusato pre pausa, ma anche ritrovare una buona condizione. Più complicata la situazione di Badeljche a Ferrara non dovrebbe esserci. Quello che non ha mai tradito, inoltre, dopo un ko, è stato anche lo spirito. Dopo ogni passo falso, infatti, la Fiorentina ha sempre reagito alla grande dal punto di vista caratteriale.

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