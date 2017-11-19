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Probabile formazione: davanti con Chiesa e Simeone, ma ci sono due possibili sorprese...

Formazione della Fiorentina praticamente scelta, scrive La Nazione, con Pioli che la comunicherà questa mattina ai calciatori. Questo dovrebbero essere i titolari: Sportiello; Bruno Gaspar, Pezzella,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 10:17
Probabile formazione: davanti con Chiesa e Simeone, ma ci sono due possibili sorprese... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Formazione della Fiorentina praticamente scelta, scrive La Nazione, con Pioli che la comunicherà questa mattina ai calciatori. Questo dovrebbero essere i titolari: Sportiello; Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Sanchez, Benassi; Chiesa, Simeone, Gil Dias. Attenzione, però, alle sorprese, soprattutto quelle legate a Saponara e Eysseric che potrebbero essere le carte da giocare per tornare a conquistare la vittoria.

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