Probabile formazione: davanti con Chiesa e Simeone, ma ci sono due possibili sorprese...
Formazione della Fiorentina praticamente scelta, scrive La Nazione, con Pioli che la comunicherà questa mattina ai calciatori. Questo dovrebbero essere i titolari: Sportiello; Bruno Gaspar, Pezzella,...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 10:17
Formazione della Fiorentina praticamente scelta, scrive La Nazione, con Pioli che la comunicherà questa mattina ai calciatori. Questo dovrebbero essere i titolari: Sportiello; Bruno Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Sanchez, Benassi; Chiesa, Simeone, Gil Dias. Attenzione, però, alle sorprese, soprattutto quelle legate a Saponara e Eysseric che potrebbero essere le carte da giocare per tornare a conquistare la vittoria.