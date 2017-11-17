Infortunati: la situazione. Badelj non ce la fa, Chiesa e Laurini sì. Thereau ancora in dubbio...

Chiesa e Laurini sì, Badelj no, Thereau… ni. Questo il resoconto de La Nazione dell’allenamento di ieri in casa viola in vista della trasferta di Ferrara contro la Spal di domenica. Definitivamente ri...

Chiesa e Laurini sì, Badelj no, Thereau… ni. Questo il resoconto de La Nazione dell’allenamento di ieri in casa viola in vista della trasferta di Ferrara contro la Spal di domenica. Definitivamente rientrato l’allarme intorno a Chiesa che era rientrato dall’Under 21 con un piccolo problema al ginocchio destro. Abile e arruolabile per domenica, così come Laurini che come Chiesa è pienamente a disposizione. Out Badelj, in dubbio Thereau. L’ex Udinese anche ieri ha proseguito nel lavoro personalizzato. L’allenamento di oggi, per lui, potrebbe essere decisivo per capire se potrà essere o meno della gara.