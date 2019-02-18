Amoruso: "Pairetto ha preso la decisione giusta sul rigore. Il presidente Mattioli, se la prenda piuttosto.."

L'ex difensore Lorenzo Amoruso é intervenuto all'emittente Radio Bruno Toscana, in merito all'attualità di casa Fiorentina. Dalle parole del presidente della Spal Mattioli su Federico Chiesa, fino al...

L'ex difensore Lorenzo Amoruso é intervenuto all'emittente Radio Bruno Toscana, in merito all'attualità di casa Fiorentina. Dalle parole del presidente della Spal Mattioli su Federico Chiesa, fino al gol annullato dal Var: "Fossi stato io mi sarei arrabbiato molto di più l'annullamento del gol di Valoti, ma non puoi accusare il giocatore avversario con quelle parole. Capisco l’arrabbiatura in diretta, ma poi il fallo si è rivelato ben visibile, altrimenti hai problemi di vista. Poi il regolamento è chiaro, permette quanto è successo, l’arbitro non si è inventato la decisione di sana pianta. Se vuoi andare in televisione a lamentarti, te la devi prendere con il Var, col sistema, non con il giocatore avversario più forte, che ieri ha fatto la differenza"