Antognoni: "Chiesa merita la fascia al braccio. Sul campo incarna i valori di un vero fiorentino.."

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Sky Sport in merito alla fascia di capitano. Data la situazione relativa a German Pezzella, che sar...

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Sky Sport in merito alla fascia di capitano. Data la situazione relativa a German Pezzella, che sarà costretto ad un lungo stop: "Penso sia giusto dare a Federico Chiesa la fascia di capitano, perché rappresenta la Fiorentina in tutto e per tutto. Se lo merita e ci tiene tantissimo, anche ad avere la fascia al braccio. Ormai lo possiamo ritenere pienamente un fiorentino ".