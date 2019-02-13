Antognoni: "Chiesa merita la fascia al braccio. Sul campo incarna i valori di un vero fiorentino.."
Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Sky Sport in merito alla fascia di capitano. Data la situazione relativa a German Pezzella, che sar...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2019 22:29
Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Sky Sport in merito alla fascia di capitano. Data la situazione relativa a German Pezzella, che sarà costretto ad un lungo stop: "Penso sia giusto dare a Federico Chiesa la fascia di capitano, perché rappresenta la Fiorentina in tutto e per tutto. Se lo merita e ci tiene tantissimo, anche ad avere la fascia al braccio. Ormai lo possiamo ritenere pienamente un fiorentino ".