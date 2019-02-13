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Antognoni: "Chiesa merita la fascia al braccio. Sul campo incarna i valori di un vero fiorentino.."

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Sky Sport in merito alla fascia di capitano. Data la situazione relativa a German Pezzella, che sar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2019 22:29
Antognoni: "Chiesa merita la fascia al braccio. Sul campo incarna i valori di un vero fiorentino.." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Sky Sport in merito alla fascia di capitano. Data la situazione relativa a German Pezzella, che sarà costretto ad un lungo stop: "Penso sia giusto dare a Federico Chiesa la fascia di capitano, perché rappresenta la Fiorentina in tutto e per tutto. Se lo merita e ci tiene tantissimo, anche ad avere la fascia al braccio. Ormai lo possiamo ritenere pienamente un fiorentino ".

 

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