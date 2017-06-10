Baroni: "Io ho vinto, ora tocca a mio figlio con la Viola. Semplici? Lo conosco da sempre, brinderemo insieme"

Io e Semplici siamo di Tavarnuzze, ci conosciamo da quando siamo ragazzi. Mio padre? Preferisce vedere le partite di mio figlio Riccardo piuttosto che le mie

Marco Baroni, allenatore del Benevento che ha appena conquistato la prima storico promozionale e in Serie A, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del tecnico fiorentino: "Semplici? Siamo di Tavarnuzze, vicino a Impruneta. Ci conosciamo da ragazzi, le nostre famiglie si conoscono, i figli sono andati a scuola insieme, abbiamo giocato insieme nella Rondinella e quest’anno abbiamo fatto un miracolo: ci ritroveremo per brindare".

Magari suo figlio Riccardo completa la festa.

"Gioca nella Fiorentina, domenica ha la finale Primavera con l’Inter. Le dico questa: mio padre preferisce vedere le sue partite e non le mie. Intanto io ho vinto, ora tocca a lui".