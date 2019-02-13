Corvino pazzo di Semplici. Sarebbe rimasto alla Fiorentina se....
Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina ritorna sul rapporto Semplici-Corvino scrivendo che il dirigente della Fiorentina aveva deciso di affidare all’attuale tecnico della Spal, le chiavi della...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2019 11:30
Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina ritorna sul rapporto Semplici-Corvino scrivendo che il dirigente della Fiorentina aveva deciso di affidare all’attuale tecnico della Spal, le chiavi della Primavera viola perché stregato e impressionato dall’organizzazione del suo gioco. La Fiorentina è comunque da sempre un qualcosa di speciale per Leonardo. E sarebbe rimasto in orbita viola se il club avesse creato, come sembrava, una squadra satellite tipo il Prato o il Tuttocuoio.