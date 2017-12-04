Semplici: "Dopo le prime cinque o sei della classifica, c'è la Fiorentina. È una squadra in salute"
Leonardo Semplici, ex allenatore della Primavera viola ed attualmente sulla panchina della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'inaugurazione del nuovo stadio di Tavarnuzze: "La sq...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 20:29
Leonardo Semplici, ex allenatore della Primavera viola ed attualmente sulla panchina della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'inaugurazione del nuovo stadio di Tavarnuzze: "La squadra di Pioli può piazzarsi dopo le prime cinque o sei in classifica, ha dimostrato di essere in salute centrando una vittoria che ci voleva dopo un mese di novembre complicato".